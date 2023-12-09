إلهام شاهين: كل الناس في محيطي متحمسة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها شاركت بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، أثناء تواجدها في «تونس»، موضحة: «كنت برفقة عدد من المصريين بالمهرجان، والكل كان سعيدا بمشاركته في الانتخابات والإدلاء بصوته».

إلهام شاهين تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة»، المُذاع على شاشة «قناة المحور»: «بقول للمصريين.. انزلوا وشاركوا وقولوا رأيكم أيا كان، وشاركوا في أي حدث يتعلق بـ الوطن.. دي بلدنا كلنا ونحن أمام حدث مهم يستدعي المشاركة والإدلاء بالرأي».

أكدت ضرورة المشاركة والتصويت، أيا كان الصوت لصالح أي مرشح، قائلة: «الانتماء للوطن شيء غالي، وعلينا تقديم صورة حضارية أمام العالم .. وكل الناس في محيطي متحمسة وعاوزة تنزل وأتوقع مشاركة كبيرة لكل الناس».

وتجرى غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.