رئيس جامعة أسوان يعلن الانتهاء من إنشاء المستشفى الباطني الجديد

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، الانتهاء من إنشاء المستشفى الباطني الجديد الذي يتكون من 5 طوابق، ويتضمن أقسامًا متنوعة مثل الباطنة العامة والخاصة، والمخ والأعصاب، والقلب، والأورام، والصدرية والجلدية، والعلاج الطبيعي.

الانتهاء من تجهيز المستشفى بوحدات العناية المركزة

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المستشفى بوحدات العناية المركزة والعناية المتوسطة، فضلاً عن أسرة للعناية العادية و معمل تحاليل وأجهزة الأشعة المقطعية والأشعة العادية، بالإضافة إلى وحدات مناظير وقسم لقسطرة القلب ورعاية المرضى.

وتعكس هذه التطورات التزام جامعة أسوان بتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي أسوان وسكان المحافظات الواقعة في جنوب الصعيد.

جولة تفقدية لرئيس الجامعة

وتفقد رئيس جامعة أسوان صباح اليوم المنظومة الطبية داخل مستشفيات الجامعة وبرفقته عدد من القيادات الطبية داخل المستشفى الجامعي من ضمنها الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وإسلام يوسف، مستشار رئيس الجامعة.

نقلة كبيرة في المنشآت الطبية

وأكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن المنشآت الطبية شهدت تطورا كبيرا نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية في ظل إقامة عدد ضخم من مشروعات البنية التحتية في جميع محافظات الجمهورية.