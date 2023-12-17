رئيس جامعة أسوان يتفقد المنظومة الصحية داخل المستشفى الجامعي

عقد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، جولات تفقدية داخل مستشفيات الجامعة بالكامل، في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري برفقته الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وإسلام يوسف، مستشار رئيس الجامعة.

قال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن المنشآت الطبية بالجامعة شهدت تطورًا ملحوظًا نتيجة اهتمام الدولة وتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتطوير هذا القطاع الحيوي في ضوء الاستفادة من عدة مشروعات قومية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمنشآت الطبية بالجامعة.

انتهاء مؤتمر مستقبل زراعة الكلى في مصر

وأعلنت جامعة أسوان أمس عن انتهاء مؤتمر«مستقبل زراعة الكلى في مصر» الذي نظمته الجامعة أسوان، لمدة يومين تحت إشراف قسم الأمراض الباطنة وبحضور عدد كبير من الشخصيات العلمية والطبية.

ورش عمل ومحاضرات على هامش المؤتمر

وتضمن المؤتمر خلال فعالياته تقديم محاضرات حول أحدث بروتوكولات علاج أمراض الكلى وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى في محافظة أسوان بواسطة أطباء من أقسام الباطنة والصدر.

كما شهدت الفعاليات عددا كبيرا من ورش عمل حول الكشف المبكر عن أمراض الكلى بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، من ضمنها الاعتلال الكلوي حيث تناولت الوقاية منها وحماية صحة الكلى وأهمية التغذية السليمة للمرضى.