«جنوب الوادي» تناقش خدمات المستشفى الجامعي وأرشفة مجالس التأديب

ناقش مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة ورئيس المجلس، تكليف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشرفا على كلية التربية النوعية لحين تعيين عميدا للكلية، وتم اختيار ممثل الجامعة بالتصويت السري الذي أسفر عن ترشيح الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق عضواً رئيسياً وكذلك اختيار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب احتياطياً.

خدمات مستشفيات جامعة جنوب الوادي

كما ناقش المجلس العرض المقدم من الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية حول الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية والتحديات التي تواجهها حيث تحتوي على ستة مبان تقدم خدماتها للجمهور شاملة كل التخصصات.

كما استعرض بدايات كل مبنى منها وكذلك الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدد الحالات التي تم علاجها وعدد حالات الاستقبال، حيث إن الاستقبال أكثر من القوى الاستيعابية بثلاثة أضعاف مما يترتب عليه قلة الآسرة نظرا للضغط على خدمات المستشفى والحاجة إلى طاقم تمريض فني، وقلة عدد الأطباء المقيمين والصيادلة حيث يوجد أقل من ربع الاحتياج وأيضا قلة العمالة المؤقتة، كما تتطلب زيادة عدد الأسرة وكذلك استراحات خاصة ونقص المستلزمات والأدوية كما تناول المجلس بروتوكولات التعاون الداخلية والخارجية شاملة المبادرات الرئاسية وكذلك الجمعيات الخيرية والمؤسسات العلمية بالإضافة إلى قلة صيانة الأجهزة.

تغيير مسمى جامعة جنوب الوادي

وبحسب البيان الصحفي اليوم، ناقش المجلس الدراسة المقدمة من الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري التي تتناول تغيير مسمى جامعة جنوب الوادي حيث تناولت الدراسة أسباب التغيير والتحديات التي تقدمها، كما تمت مخاطبة الجهات الخارجية للتعرف على الإجراءات المتبعة في قواعد البيانات حيث إن عمليه التغيير يمكن أن تُؤثر على سمعة المؤسسة، كما أن لها تكلفة ويمكن أن تؤثر على تصنيف الجامعة.

جوائز جامعة جنوب الوادي

كما ناقش المجلس حزم الجوائز التي تقدمها الجامعة المقدمة من الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، التي تشمل أربع جوائز، وهي جائزة القيادي المثالي وجائزة الموظف المثالي والأكاديمي المثالي، ومقدم الخدمات المعاونة المثالي، بهدف رفع الكفاءة في كل القيادات الأكاديمية الخاصة بالعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام التي تتم من خلال رئيس الجامعة، أما جائزة الموظف المثالي فتشمل جميع الموظفين في الجامعة، كما أن كل جائزة لها تقديم بالموقع الإلكتروني، وتشمل جميع المتطلبات ويتم ذلك من خلال قياس رضا مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، وكذلك مركز الجودة له دور في تقييم الجوائز حيث يحدد مجلس الجامعة قيمه الجائزة المالية.

كما ناقش المجلس طرق تحسين الفنادق الثلاث المعبر والحرم والكنوز التي تتبع الجامعة من خلال وضع توصيف وظيفي لكل العاملين في الفندق ورفع الكفاءة الخاصة بالفندق، ووضع دفع إلكتروني لهذه الفنادق ومتابعة نسبة الأشغال وحجز الآسرة، وكل ذلك من خلال عمل إدارة إلكترونية لمنظومة الفنادق الثلاث.

وناقش المجلس العرض الخاص بالمهندس جمال ملاك مبرمج بمركز المعلومات والخاص بالطاقة الاستيعابية للمدرجات الجامعية، من خلال عمل منصة لكل المدرجات الخاصة بالجامعة، وتحديد القيمة الاستيعابية، ثم عمل ميكنة لكل قاعات الجامعة التي تفيد في عملية التدريس وعملية الامتحانات.

وناقش المجلس العرض المقدم من الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات بخصوص ميكنة المناصب الأكاديمية الخاصة بالعمداء ورؤساء الأقسام الذين على قيد المنصب، أو أولئك الذين انتهت فترتهم لترشيح غيرهم قبل مرور الوقت بـ3 أشهر شاملة، خطط التطوير الخاصة بهم، حيث يكون صلاحية الدخول لرئيس الجامعة في حاله العمداء.

أرشفة مجالس التأديب في جامعة جنوب الوادي

كما استعرض الدكتور عماد على ما تم في برنامج «عدل»، الخاص بأرشفة القضايا التي تخص مجالس التأديب للموظفين وأعضاء هيئة التدريس، التي تسمح للموارد البشرية بالتحقق ممن عليهم جزاء ولا يتم التعيين.