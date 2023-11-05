رئيس جامعة أسوان: المستشفى الجامعي يستقبل 2400 حالة يوميا بالعيادات

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، على الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفيات جامعة أسوان وخدماتها الصحية والطبية والدور المتميز لمستشفيات جامعة أسوان في خدمة المواطنين، بأسوان ومرضى دولة السودان الشقيق، ومرضى محافظات جنوب الصعيد.

ويستقبل المستشفى الجامعي بأسوان، 2400 حالة يوميًّا بالعيادات الخارجية والاستقبال.

750 سريرا في أسوان

وأضاف رئيس جامعة أسوان، في بيان، أن المستشفيات الجامعية بأسوان تضم 750 سريرًا، ويبلغ عدد المترددين يوميًّا 2400 حالة، منهم 1000 حالة على العيادات الخارجية، و1400 حالة على قسم الاستقبال والطوارئ.

مستشفى أسوان الجامعي

أوضح الدكتور أيمن عثمان، مدير المستشفيات، أنه جار العمل على قدم وساق بمستشفى العظام، المكون من 4 طوابق، بسعة 70 سريرًا، و3 غرف كبسولات عمليات مجهزة، وقاعة تدريس، فضلا عن الانتهاء من محطة أكسجين مركزية منذ ثلاثة أشهر، بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية بنسبة 80% على مساحة 2000 متر، ويضم مطعمًا مركزيًّا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض، وسكنًا للأطباء، وقاعة تعليمية مجهزة بأفضل الوسائل التعليمية على مساحة 500 متر، ووحدة تعقيم ذاتية، ومغسلة.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان، إلى دعم رئيس الجامعة للتطوير الذي تشهده المستشفيات بالجامعة،والي حجم الجهود التي تبذلها الجامعة في الفترة الحالية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، ومنها على سبيل المثال افتتاح مستشفى الباطنة الجديد المكون من 5 طوابق، بسعة 150 سريرًا، ويضم أقسام «الباطنة، المخ، الأعصاب، القلب، الأورام، الصدرية، الجلدية، العلاج الطبيعي»، كما يضم المستشفى 34 سرير عناية مركزة، و24 سرير عناية متوسطة، و120 سريرًا عاديًّا، ومعمل تحاليل، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، ووحدات مناظير، وجارٍ العمل على تشغيل قسم قسطرة وعناية القلب.

وذكر الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة،ان المنشآت الطبية بمدينة أسوان الجديدة تشهد طفرة غير مسبوقة ومنها علي سبيل المثال مبني مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة جاري تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية حيث يضم المركز عدد 90 سرير إضافة إلى ملعب رياضي، وورش تدريب للنزلاء من المرضى، وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا لعلاج مرضى الإدمان.