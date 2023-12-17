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أماكن شراء السكر بأسعار مخفضة في الإسكندرية.. الكيلو بـ27 جنيها

كتب:

خالد غنيم
05:56 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
سكر بسعر مخفض

سكر بسعر مخفض

وفرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية السكر للمواطنين بأسعار مخفضة ودفعت بسيارات في عدد من أحياء الإسكندرية لبيع السكر 27 جنيها للكيلو وتم توجيه، سيارات بيع السكر بحي المنتزه أول وحي شرق وحي الجمرك وحي العامرية أول وبرج العرب القديم.

25طن سكر

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية وجه 5 سيارات نقل كل سيارة محملة 5 أطنان سكر لتباع للمواطنين بسعر 27 جنيها تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

توفير السلع

 وأشار «القلش»، إنه تم الدفع بهذه السيارات تفعيلا لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق، وتم توجيه السيارات إلى مركز برج العرب القديم بقرى الغربانيات وبهيج وحي العامرية أول، بقرى الكرنك بالنهضة وأمام حي الجمرك، وأمام حي شرق أمام حي منتزه أول لتوجيهها إلى المناطق الأكثر ازدحام توفيراً للسلع الأساسية تحقيقا للأمن الغذائي 

 

 

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بقلم خالد غنيم