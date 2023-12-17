محافظ بورسعيد: المدارس الخاصة تتكامل مع الحكومية في تنشئة أجيال قادرة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عددا من مديري المدارس الخاصة بمدارس الفيروز والرسالة لمتابعة سير التعليم بها.

التوسع في المدارس الخاصة

واستعرض محافظ بورسعيد مع مدراء المدارس، مستجدات سير وانتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أن المحافظة أولت لملف التعليم اهتماما خاصا، وحرصت على التوسع في المدارس الخاصة للارتقاء بالعملية التعليمية، منوها لأهمية التدريب المستمر على أحدث نظم التعليم بما يحقق الأهداف المرجوة من تطوير العملية التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية المدارس الخاصة، التي تتكامل مع المدارس الحكومية في تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل.

توفير مناخ دراسي أفضل

ووجه مديري المدارس الخاصة، الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لجميع العاملين في المنظومة التعليمية ببورسعيد، وحرصه على توفير أفضل مناخ دراسي لأبنائنا الطلاب، إيمانا منه بأهمية التعليم في تنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في المنظومة التعليمية خاصة في إنشاء المدارس الخاصة منها المدارس اليابانية والدولية بالإضافة إلى عدد من المدارس الفنية