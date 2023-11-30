حازم عمر: سأفرض رسوما على المدارس الخاصة والدولية لتطوير التعليم المجاني

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن سعر الدولار لم يزيد بل قيمة الجنيه المصري هو من انخفض، ولدينا عجز رهيب في العمالة في الوقت الحالي.

شعار الجميع للتعليم

وتابع: سأفرض ضريبة استثانية على المدارس الخاصة والدولية والمؤسسات المالية والمصرفية وتكون في صندق خاص داخل الموازنة وليس في خارجها من أجل تطوير التعليم المجاني.

وأكد أنه سيلجأ لمجلس النواب لتشريع جديد يمنع وزير المالية في النصرف من هذا الصندوق غير الغرض الذي خصص له، وتجريم الإنفاق في هذا الصندق إلا في الأبنية التعليمة الجديدة وتجهيزها، وتطوير المعلم.

قرار الترشح من أصعب القرارات

واختتم حازم عمر حديثه: «قرار ترشحي من أصعب القررات نتيجة المورثات السلبية القديمة، وترددت كثيرا في البداية، وشخصيتي لا تسمح بعمل شيء غير قادر عليه، وإذا توليت المسئولية فنحن أهل لها».