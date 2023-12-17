جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تنظم ندوة توعوية لمكافحة الإدمان

نظمت جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية برئاسة الدكتور هبة فاروق سالم، ندوة توعوية لمكافحة الإدمان تحت عنوان «تكنولوجيين بلا إدمان»، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حرصًا على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للطلاب ونشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، وتصحيح للمفاهيم المغلوطة وذلك في إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة لمكافحة تعاطي المخدرات.

حاضر في الندوة الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور محمد رمضان إخصائي الصحة النفسية وعلاج الإدمان ومنسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات

ناقشت الندوة خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع، وتأثيرها على منظومة القيم الأخلاقية، والتأكيد أن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم في حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم، الذي يؤثر عليه.

المشكلات المجتمعية والنفسية

وأكدت الدكتورة هبة فاروق سالم، أهمية توعية الطلاب بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار المخدرات، والتوعية بطرق الوقاية من تعاطيها، كما اضافت أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم لطلابها للتصدي لكافة المشكلات المجتمعية والنفسية التي تواجههم.

وشهد فعاليات الندوة الدكتور محمد وطني السيد استاذ بكلية هندسة المطرية وعضو المجلس الأعلى للتعليم التكنولوچي، و الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتور محمد مصطفى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب.