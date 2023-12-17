«القاهرة الإخبارية»: مطالب بإجراء انتخابات أثناء الحرب في إسرائيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك مطالب عديدة في إسرائيل بإجراء انتخابات أثناء الحرب، لكن التصريح الرسمي الأول من مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى كان من يائير لبيد، زعيم المعارضة، الذي قال إنه من الممكن انتخاب حكومة جديدة خلال الحرب.

نتنياهو فقد ثقة الشعب والعالم

وأضافت أبو شمسية أن لبيد قال إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد ثقة الشعب والعالم والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه رئيسا للحكومة وقيادة الحرب، وحمَّله مسؤولية عدم إحراز تقدم في صفقة التبادل بعد سحب رئيس الموساد من مفاوضات قطر.

الضغط العسكري على «حماس» لن يولد تحريرا للرهائن

وذكرت أن لبيد انتقد سياسة نتنياهو في التفاوض، وقال إنه يجب وضع مخطط جديد على الطاولة، لأنه بمجرد وجود ورقة على الطاولة، فإنه يؤدي إلى تحرك حتى لو لم يتم قبوله، وإن الضغط العسكري على حماس لن يولد تحريرا لـ الرهائن، بخاصة بعد جريمة الشجاعية التي ترتقي إلى جريمة حرب بحسب وصف الصحف العبرية.

ولفتت إلى أن اعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي بتحمله المسؤولية الكاملة عن قتل جيش الاحتلال 3 محتجزين إسرائيليين عمدا بعد استسلامهم ظنا أنهم من الفلسطينيين، يحاول امتصاص غضب الداخل الإسرائيلي، حيث هدد الإسرائيليون بالاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع.