وكيل صحة الشرقية يتابع تقديم الخدمة للسيدات بوحدة الماموجرام بالسعديين المركزي

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات اليوم الأول لعمل الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة «ماموجرام»، بمستشفى السعديين المركزي، وسط توافد عدد كبير من السيدات على الوحدة المتنقلة، لتلقي الخدمة الصحية من خلالها.

إجراء كافة الفحوصات الطبية للسيدات

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه يتم إجراء كافة الفحوصات الطبية للسيدات، وإحالة المشتبه إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، والتي تعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لخدمة سيدات مركز ومدينة منيا القمح، وجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

تنظيم حركة دخول وخروج السيدات للعيادات الثابتة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على أهمية تنظيم حركة دخول وخروج السيدات للعيادات الثابتة وللوحدة المتنقلة، وتنظيم مواعيد الفحص لهن، مع حسن الاستقبال والمعاملة الجيدة.

وفي سياق متصل تفقد وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفى السعديين المركزي، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، متفقداً قسم الأشعة والذي يضم وحدة الأشعة المقطعية، والأشعة العادية والتلفزيوني.