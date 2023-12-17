محافظ مطروح: تنفيذ 24 مشروعا بقطاع الصحة وتطوير مستشفيات بتكلفة 437 مليون جنيه

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن هناك اهتمام كبير من الدولة بقطاع الصحة في المحافظة لتوصيل الخدمات إلى المواطنين، خاصة في المناطق النائية والمراكز البعيدة مثل السلوم وسيوة، وجرى تنفيذ 24 مشروعا متنوعا بين مستشفيات ووحدات صحية.

مشروعات جديدة في قطاع الصحة بمطروح

وأضاف محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المشروعات التي جرى تنفيذها في السنوات الأربعة الأخيرة جاءت للارتقاء بمنظومة الصحة على مستوى محافظة مطروح، وبتكلفة بلغت 437 مليون جنيه، من بينها إنشاء وتطوير عدد 21 وحدة صحية، وإنشاء مستشفيات السلوم الجديدة بعد إعادة بناء وتشييد مبنى جديد خلفا للقديم، وإنشاء مستشفى براني الجديد عقب إحلال وتجديد المبنى القديم، بجانب تنفيذ أعمال تطوير مستشفيات الحمام المركزي، ومرسى مطروح العام، ومستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، ومستشفى الأطفال، وذلك بدعم من وزارة الصحة ومحافظة مطروح.

خدمات صحية متميزة لأهالي مطروح

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أننا نستهدف خلال الفترة الحالية والمقبلة تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة في جميع المستشفيات بالمدن ووحدات الرعاية الصحية في القرى وبالمراكز الطبية في بعض المناطق السكنية، مثل مركز الطبي الحضري في السنوسية بمطروح ومركز الطبي في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي بجانب تقديم خدمات متقدمة لجميع الزائرين في ظل استقبال مطروح والساحل الشمالي مصطافين بأعداد تصل إلى ما يقرب من 8 ملايين زائر على مدار العام.