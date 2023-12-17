«الصحة» توجه بسرعة تطوير مبنى العيادات الخارجية للجهاز الحركي العصبي

تفقدت قيادات وزارة الصحة، اليوم، المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي (معهد شلل الأطفال سابقا)؛ لمتابعة سير العمل داخل المعهد، والوقوف على معدلات إنجاز مشروعات التطوير الجارية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة بدأت بتفقد أقسام المعهد، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للأطفال والكبار داخل المعهد، في 11 تخصصًا طبيًا، تشمل «جراحة العظام، والمخ والأعصاب، الروماتيزم والروماتيد، طب الأطفال، الأشعة التشخيصية والتداخلية، التخدير والرعاية المركزة الجراحية، الأمراض العصبية والطب النفسي، العلاج الطبيعي، الصيدلة الإكلينيكية، طب الأسنان، التحاليل الطبية».

سير العمل بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي في إمبابة

وتابع «عبدالغفار» بأنّه تم تفقد معمل «تحليل الحركة» والمزود بأحدث كاميرات وأنظمة تحليل الحركة، حيث أنه تم الإطلاع على آليات العمل بالمعمل، مشيرًا إلى أنه تم الاستماع من القائمين على المعمل لاحتياجاتهم، لتزويد المعهد بآخر إصدارات الأنظمة الإلكترونية، للعمل على تنفيذها بما يضمن تقديم خدمات مميزة للمرضى، وفقًا لأحدث النظم.

وقال الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تم التوجيه بتطوير مبنى العيادات الخارجية من دهانات وتحسين أنظمة الإضاءة، وكذلك تجديد الفرش غير الطبي، فضلاً عن دراسة وضع قائمة بكل احتياجات العيادات من أجهزة طبية للعمل على توفيرها.

الحرص على التحدث مع أهالي الأطفال المرضى

ولفت «مصطفى» إلى أنه تم الحرص على التحدث مع أهالي الأطفال المرضى، للوقوف على آرائهم في الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى تطور حالتهم الصحية بناءً على تلك الخدمات، كما تم متابعة الأطفال في جلسات العلاج الطبيعي؛ للتأكد من جودة الخدمة المقدمة لهم، مؤكدًا أن المعهد يعد وجهة مميزة للأطفال ومرضى الجهاز الحركي العصبي بكل محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة رشا عاطف مدير المعهد، أنه تم تفقد مشروع التوسعات في المبنى المجاور للمبنى الرئيسي، والمقام على مساحة 4500 متر مربع، والذي سيضم 204 أسرة، و73 عيادة خارجية، و4 غرف عمليات كبرى، و4 غرف عمليات صغرى، و3 أقسام رعايات مركزة، وغرفة إفاقة، و2 غرفة عزل، و2 غرفة موجات صوتية، وغرفة رنين مغناطيسي، وغرفة أشعة مقطعية، وغرفة أشعة سينية، و6 معامل، و10 غرف كشف، فضلاً عن غرف التمارين الرياضية، وسكن الأطباء.