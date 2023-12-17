جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي بأسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل بمحافظة أسيوط.

وأعلنت إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي بالمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاص عربي، والخاص لغات للعام الدراسي 2023/2024.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

الأحد: الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف وامتحان العلوم خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

الثلاثاء: الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف وامتحان اللغة الانجليزية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

ملحوظات لمدارس اللغات

-يجري امتحان المستوي الرفيع للغة الانجليزية الأولى بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص قبل إجراء الامتحانات التحريرية.

- يجرى امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة دون التأثير على سير الدراسة.

- يجرى امتحان مواد الأنشطة التربوية عمليا وبعقد قبل الامتحانات التحريرية بحيث لا يؤثر على سير الدراسة.