رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي بأسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
06:23 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
مدارس أسيوط أرشيفية

مدارس أسيوط أرشيفية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل بمحافظة أسيوط.

وأعلنت إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي بالمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاص عربي، والخاص لغات للعام الدراسي  2023/2024.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 

الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.  

الأحد: الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف وامتحان العلوم خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

الثلاثاء: الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات  خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف وامتحان اللغة الانجليزية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

 ملحوظات لمدارس اللغات 

 -يجري امتحان المستوي الرفيع للغة الانجليزية الأولى بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص قبل إجراء الامتحانات التحريرية.

 - يجرى امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة دون التأثير على سير الدراسة.

 - يجرى امتحان مواد الأنشطة التربوية عمليا وبعقد قبل الامتحانات التحريرية بحيث لا يؤثر على سير الدراسة.

 

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الأول لطلاب قسم النحت بكلية الفنون الجميلة

اعتماد المواعيد المقترحة لامتحانات الفصل الدراسي الأول في أسيوط

محافظ أسيوط يلتقي العاملين المثبتين حديثا لتوزيعهم على المراكز والأحياء

تطوير مبنى العيادات الخارجية في جامعة أسيوط بتكلفة 400 ألف جنيه
بقلم حسن عبد النعيم