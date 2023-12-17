رئيس جامعة مطروح يفتتح المعسكر الكشفي الأول لكلية التربية للطفولة

افتتح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، المعسكر الكشفي الأول لكلية التربية للطفولة المبكرة «كن صديقًا للبيئة»، وذلك بالتزامن مع احتفالات أعياد الطفولة ويوم ذوي الإعاقة العالمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور محمد المغربي القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، والدكتورة مروة عبد النعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة صابر القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطالبات، وبمشاركة عدد من روضات الأطفال، بالحرم الجامعي.

الخدمات التوعوية والاجتماعية

وأشاد رئيس جامعة مطروح بالتنظيم المتميز للمعسكر، وأنه يأتي في إطار دور الجامعة في تقديم عدد من الخدمات التوعوية والاجتماعية في مجال رعاية الطفولة، مضيفًا أن دول العالم تحتفي بيوم الطفل العالمي، ليكون يوماً للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، وللعمل من أجل مكافحة حالات العنف ضدهم.

التلوث والتغيرات المناخية

أوضحت الدكتورة سهى أمين، أن المعسكر يأتي ضمن متطلبات المقرر العملي لمادة التربية البيئية لطالبات الفرقة الرابعة، من خلال إعداد عدد من الوسائل التعليمية التي تهدف إلى التوعية ببعض المشكلات البيئية مثل كيفية التعامل مع الحرائق، تلوث المياه، التغيرات المناخية، إعادة تدوير خامات البيئة، الغذاء الصحي وغير الصحي.

ورش فنية وخامات بيئية

كما تضمن مقرر معسكرات وألعاب الفناء وتنظيم الورش الفنية، والتغذية، والبستنة، وخامات البيئة، بالإضافة لألعاب الفناء مثل، بنارات، وسجاد، وألغاز بيئية، بهدف تنمية الوعي البيئي لدى الأطفال، وكذلك مقرر مهارات التربية الحركية لطالبات الفرقة الأولى بالبرنامج العام وبرنامج التربية الخاصة.

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن مشاركة الطالبات بمجموعة من الأركان والأنشطة المتنوعة بهدف تنمية مهاراتهن المهنية والاجتماعية، وإكسابهن المزيد من المعارف العلمية والعملية في مجال تخصصهن، بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور للأطفال الذين جري استضافتهم من عدد من روضات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تطبيق فلسفة الدمج بين الأطفال العاديين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.