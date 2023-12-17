« مطروح» تشارك في معسكر ريادة الأعمال لتشجيع المشروعات مع 30 جامعة

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن وفدًا من نادي ريادة الأعمال بالجامعة شارك في فعاليات معسكر برنامج Ripple Summit 2023، الذي يُقام للعام الثامن على التوالي، بتنظيم من نادي ريادة الأعمال التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مدار يومين ينتهي، اليوم، بمقر الأكاديمية بالقرية الذكية، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بريادة الأعمال، وبمشاركة ما يقرب من 30 جامعة مصرية.

التشجيع علn إقامة مشاريع

وأضاف رئيس جامعة مطروح، اليوم، أن المعسكر هدف لنشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة للشباب، مضيفًا مشاركة وفد الجامعة خلال حفل إطلاق مسابقة RALLY، والتي تعتبر من أهم المسابقات الداعمة لريادة الأعمال في مصر.

احتضان أفكار الشباب

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن نادي ريادة الأعمال بالجامعة يهدف إلى تقديم فرص متميزة لتدريب الشباب، واحتضان أنشطتهم، ومساعدتهم على الانطلاق في آفاق سوق عمل حر، وغير نمطي، ويقوم بدوره على ركائز التكنولوجيا المتطورة، وثورة المعلومات، وتحقيق الرقمنة في كافة مجالات العمل ومناحي الحياة.

اقتصاد مبني على المعرفة

وبدوره أكد الدكتور جلال أبو خديجة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، أن المركز بوحداته المختلفة يدعم الطلاب والمجتمع المحلي في اتخاذ الخطوات المطلوبة؛ لمواكبة التوجه العالمي نحو اقتصاد مبني على المعرفة واستغلال التطور التكنولوجي المستمر لبناء مجتمع منتج بالعلم.

أكبر مسابقة لريادة الأعمال RALLY

وأوضحت الدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة مطرح، أن الفريق المشارك قدم عددا من الندوات، وورش العمل بمختلف كليات الجامعة، لنشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلاً عن تأهيل عدد من طلاب الجامعة، للمشاركة بأكثر من فريق لتمثيل الجامعة في أكبر مسابقة لريادة الأعمال RALLY، وهي مسابقة يتم تنظيمها بهدف تقديم ومناقشة الأفكار الريادية مع خبراء من مختلف المجالات، ويحظى المشاركون فيها بالعديد من الفرص لعرض أفكار مشروعاتهم أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال من القطاعات المختلفة، بالإضافة لعدد من الجوائز المالية.