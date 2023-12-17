أماكن سقوط الأمطار غدا.. متوسطة وتمتد إلى القاهرة الكبرى

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدٍ الاثنين قد يشهد سقوط أمطار على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وذلك على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أمكان سقوط الأمطار غدًا

ومن المتوقع وفقًا لبيان الأرصاد، أن تشهد بعض المحافاظت تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأماكن التالية:

- مدن القناة، وذلك على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة.

- شمال الصعيد، على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة كذلك.

- جنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة.

- قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

كما يمكن أن تشهد بعض المناطق الأخرى سقوط أمطار خفيفة، وذلك حسب طبيعة الطقس وتطور الحالة الجوية.

ويشهد طقس الغد بعض الظواهر الجوية الأخرى، مثل نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى الشبورة المائية الكثيفة التي تسود على الطرق الزراعية.

درجات الحرارة غدًا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 14 درجة مئوية.