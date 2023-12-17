أستاذ علوم سياسية: الشعب الفلسطيني لا يزال صامدا ضد محاولات التهجير القسري

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنَّ الشعب الفلسطيني لا يزال صامداً في وجه المُحتل ومحاولاته للتهجير القسري، وعلى العالم والاحتلال أن يدركا حقيقة أن الفلسطينيين سيبقى لديهم الأمل دائمًا في الحصول على حقوقهم المشروعة من حرية واستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف «الحرازين»، في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ ما يجري على الأرض الفسلطينية من عمليات قتل وإبادة لـ الشعب الفلسطيني، واستهداف كافة مقومات الحياة في الضفة الغربية والقطاع لدفع الشعب على التهجير الطوعي والنزوح، وحاليا يتم ضرب المناطق الجنوبية من غزة، في سياق مخططات التهجير.

دور كبير لمصر وموقفها الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: «دور كبير لمصر وموقفها الواضح الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم وحل الأزمة والقضية على حساب دول أخرى، ليتبنى العالم بأسره وجهة النظر المصرية من وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية ورفض التهجير القسري».

تدمير 70% من المباني السكنية بالقطاع

واستطرد: «لجوء دولة الاحتلال إلى أسلوب مغاير بممارسة مزيد من الضغط والقتل والقصف واستهداف مقومات الحياة بالقطاع بالكامل، لدفع سكان غزة للهجرة الطوعية وترك أرضهم، ولكن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم الجوع والمعاناة والعطش وانقطاع الكهرباء والوقود وحتى الخيام، بعد أن تم تدمير 70% من المباني السكنية بالقطاع».