تأجيل طرح الجزء الثالث من فيلم «أفاتار».. وهذا موعد عرض الرابع والخامس

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم «Avatar The Way of Water»، الذي حقق إيرادات هائلة بلغت 2.3 مليار دولار في شباك التذاكر، يواصل المخرج جيمس كاميرون العمل على سلسلة أفلام «Avatar» المقبلة، من خلال ابتكار طريقة جديدة في الإنتاج عبر تصوير الجزأين الثاني والثالث في نفس التوقيت.

كواليس إنتاج فيلم أفاتار

ووصل الجزء الثالث من أفاتار إلى مرحلة المونتاج، وكان من المفترض طرحه، في ديسمبر 2024، لكن شركة ديزني غيَّرت خريطة العرض، واستبدلته بسلسلة أفلام «Star Wars وAvengers»، وجرى تحديد موعد جديد لعرض الفيلم في ديسمبر 2025، على أن يُعرض الجزء الرابع في 2029 والخامس في 2031.

يذكر أن الجزأين الأول والثاني، اللذين جرى إصدارهما في عامي 2009 و2022، مصنفان في قائمة الأكثر ربحًا في التاريخ على الإطلاق، فالجزء الأول على رأس القائمة، والثاني في المركز الثالث.