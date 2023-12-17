إنشاءات جديدة في جامعة مطروح لتطوير المبنى الإداري والمدرجات

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن أعمال تطوير وإنشاءات جديدة جرى تنفيذها في جامعة مطروح، بإنشاء الحرم الجامعي الجديد الكائن بمدخل مدينة مرسى مطروح في الكيلو 9، ما يساهم في تطوير التعليم الجامعي، وتقديم جميع الخدمات التعليمية التي يحتاج لها طلاب الكليات المختلفة.

إنشاءات جديدة في جامعة مطروح

وقال محافظ مطروح لـ«الوطن» إنه تزامنًا مع احتفالات مطروح بالعيد القومي الـ108 اهتمت الدولة بالتعليم الجامعي على المحافظة ، باستكمال أعمال إنشاءات جديدة الجامعة، وجرى افتتاح المبنى الإداري، ومبنى إدارة الكليات، ومبنى الفصول ومبنى المدرجات، الذي يتناوب علية طلبة وطالبات الكليات في المحاضرات على مدار الأسبوع، ومبنى الامتحانات الإلكترونية.

خدمات وبنية تحتية في جامعة مطروح

وأضاف محافظ مطروح، أنه جرى على مدار الفترة الماضية تنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية التحتية في كليات جامعة مطروح داخل المقر الجديد، من شبكة مياه متطورة، وشبكة صرف صحي، وأعمال إنارة كاملة، وخدمات إلكترونية وشبكة إنترنت، وأحدث النظم التكنولوجية في معامل الحاسب الآلي، ومكتبة جامعية، مما يقدم جميع الخدمات التي تحتاجها الجامعة وطلابها والعاملين بها.

11 كلية في جامعة مطروح

وأوضح أن جامعة مطروح تضم 11 كلية في مختلف التخصصات، أبرزها كلية علوم البترول، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وجرى وضع حجر أساس إنشاء كلية الطب، وجارٍ القيام بأعمال الإنشاء بها حاليًا وسيتم افتتاحها فور الانتهاء من جميع أعمالها الإنشائية، ما يقدم خدمات جديدة، ويساهم في توفير كوادر طبية في المستشفيات؛ لسد العجز وتوفير التخصصات المختلفة لخدمة أهالي محافظة مطروح.