«شباب كفر الشيخ» تنظم نهائي مسابقة الشطرنج للطلائع

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ، التابعة لمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، نهائي مسابقة الشطرنج للنشء من عمر 10 حتى 16 سنة، وذلك بمقر الإدارة بمدينة كفر الشيخ.

وشارك قسم تنمية النشء بـ30 متسابقا من الصاعدين من منافسات مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الشطرنج أداة تعليمية ذات تأثير خاص

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، في بيان، أن لعبة الشطرنج تعد أداة تعليمية ذات تأثير خاص، تتحدى عقول البنين والبنات، الموهوبين وغير الموهوبين، واتجاه لإعمال عقل الأطفال في مواجهة الألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي وضعف انتباه الأطفال، ويجد الكثير من الآباء والمعلمين في الشطرنج وسيلة رائعة لتعليم الأطفال القدرة على التركيز والتخطيط والمثابرة والمنافسة العادلة.

بطولة الشطرنج في كفر الشيخ

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ إلى أن ختام بطولة الشطرنج أقيم بإدارة شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، ومتابعة تنفيذية فتحي جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وإعداد وتنظيم فريق عمل الإدارة.