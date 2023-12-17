«الإفتاء»: لا يجوز للفتاة إخفاء مرضها عن الخاطب: «متخدعيهوش» (فيديو)

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، على سؤال متصلة مفاده أنها كانت تعاني مرض زيادة الكهرباء في المخ، منذ صغرها وجرى علاجها منه، لكن المرض ما زال موجودًا، بينما لا تتناول أدوية حتى الآن، وتريد معرفة: هل يجوز إخفاء مرضها عن المتقدم إليها للزواج؟

حكم إخفاء الفتاة مرضها عن الخاطب

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «انصحها أن تقول له حتى لو تسبب هذا في أن يتركها، لو قالت له إن عندها مرضًا، فقد يتركها، لأنه لا يستطيع تحمل هذا المرض، أو يقبل ويستمر في الزواج وهنا يتحمل المرض».

وأوضح «فخر»: «لما يعرف بعد الزواج، هيقول لكم خدعتوني ويمكن أن يطلقها ولو في أولاد، هيخرب البيت ويشرد الأولاد، لذا لا بد أن تكون أمور الزواج كلها على نور وبينة لأنها ستعيش معه العمر كله وليس يومين فقط».