جامعة سوهاج تنظم ورش عمل ضمن مشروع «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ مشروع «مودة»، في كلية الحقوق، ضمن إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة، وذلك بهدف تأهيل الشباب المقبلين على الزواج وبناء كيان الأسرة بشكل مستقر ومتماسك.

تأهيل الشباب المقبلين على الزواج

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الورشة تأتي ضمن مشروع تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، والذي يهدف إلى حث الشباب على اتباع أسس الحياة الزوجية السليمة، ورفع وعي المجتمع بأهمية اتباع أسس الزواج الصحيح، مضيفا أنه تم عقد سلسلة ندوات تناقش موضوعات متعددة، منها الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والصحة الإنجابية وغيرها.

وأضاف الدكتور رابح رتيب عميد كلية الحقوق بسوهاج، أن الورشة تضمنت العديد من المحاور، منها تثقيف الشباب حول المفاهيم الخاطئة عن الزواج، والتعرف على كيفية إحداث التوافق بين الطرفين (الآلية - الوسيلة)، والتوعية والتثقيف ببرنامج المقبلين على الزواج، إلى جانب أنه تم التعريف بمفهوم الزواج أهدافه، والآثار الإيجابية والسلبية لتأخر الزواج، بالإضافة إلى وضع معايير اختيار شريك الحياة، والاعتبارات المرتبطة بتحديد الزواج منها (العرف والتقاليد، الحالة المادية، الحالة الصحية، الحالة النفسية الحالة الاجتماعية).

تقييم نتائج الورشة

وتضمنت الورشة قيام المشاركين باستيفاء استبيان قبلي وبعدي عن أعمال الورشة، وتقييم نواتج التعلم للمشاركين، واختتمت الورشة بعرض الطلاب «اسكتش» تمثيلي عن ما تم تنفيذه بالورشة.