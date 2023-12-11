أيهما أولى طاعة الزوج أم رعاية الوالدين المريضين؟.. «الإفتاء» تجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقول إن والديها من كبار السن ويحتاجان إلى الرعاية، ويطلبان منها البقاء رفقتهما ليلا، لكن زوجها يرفض ذلك، فيما تسيطر عليها الحيرة ولا تعلم ماذا تفعل، هل ترضي زوجها أم ترعى والديها؟

أيهما أولى: طاعة الزوج أم رعاية الوالدين؟

وردًا على ذلك، قال «وسام»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «الحق إن علها أن تسمع كلام زوجها وتعتذر لوالديها، ويجب عليها أن تزيد الود مع زوجها وتطلب منه حتى ولو ليلة في الشهر تبات مع والديها».

وأضاف: «ننصح الزوج بأن يكون كريمًا أكثر، وخاصة في موضوع صلة الرحم وكبار السن، فهذا الأمر يعود عليه وعلى أسرته بالرزق والخير والبركة، فبر الوالدين من الأعمال القليلة التي يكافأ الله عليها وعلى من يساعد فيها».