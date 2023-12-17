جدول امتحانات ثانية إعدادي 2024 الترم الأول في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي، على أنّ يبدأ الثلاثاء 2 يناير، حتى 14 من ذات الشهر، لمدة 13 يومًا.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسب الإعلان الرسمي من الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات في عروس البحر الأبيض المتوسط.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

تحدد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الأول الصف الثاني الإعدادي، على أن تبدأ الامتحانات للفترة الصباحية في تمام الساعة 8 صباحًا وللفترة المسائية تبدأ الامتحانات في الساعة 11 صباحًا، والجدول كالتالي:

- الثلاثاء 2 يناير: الخط العربي ومدته ساعة واحدة.

- الأربعاء 3 يناير: التربية الدينية ومدته ساعة ونصف.

- الخميس 4 يناير: التربية الفنية، ومدته ساعة ونصف.

الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية، ومدته ساعتين.

- الأربعاء 10 يناير: الرياضيات، ومدته ساعة ونصف.

- الخميس 11 يناير: اللغة الإنجليزية، ومدته ساعة ونصف.

- السبت 13 يناير: دراسات اجتماعية، ومدته ساعة ونصف.

- ‏الأحد 14 يناير: العلوم ، ومدته ساعة ونصف.

ضوابط امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

وتمثلت ضوابط امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية في التالي:

- المواد التكنولوجية ويجرى اختبار عملي- تطبيقي، قبل الامتحان التحريري بأسبوع على الأقل، ويخصص له 40% من الدرجة الكلية، وزمن الإجابة ساعة ونصف «حصتان متتاليتان».

- ‏المجالات العملية، يعقد امتحان تحريري، وزمن الإجابة ساعة ونصف «عملي وشفوي» والزمن ساعتان «اقتصاد منزلي، زراعي ، صناعي».

- بالنسبة لامتحان طلبة الدمج يراعى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017.