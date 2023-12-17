«تعليم الإسكندرية» تنظم أكبر مسابقة للرسم بين طلاب المدارس

تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، تنظيم أكبر مسابقة للرسم بين طلاب المدارس بجميع الإدارات التعليمية، على ملاعب ليسيه الحرية، بمشاركة عدد كبير من الطلاب الموهوبين للتصفية بينهم وتمثيل المديرية في مسابقة الوزارة التي تقام على مستوى الجمهورية.

أهمية رعاية الموهوبين

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن عدد الطلاب المشاركين كبير، وهذا نتاج الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات لصقل مواهبهم، بهدف تنمية مهاراتهم، فكلما شعر الطالب بالاهتمام زاد ارتباطه بالمدرسة، مؤكدا أن مديرية التعليم تطلق العديد من المبادرات في مختلف الأنشطة، ومنها الرسم، وتم تنظيم المسابقة بملاعب ليسيه الحرية لاستيعاب العدد من ناحية، ولتكون المسابقة في الهواء الطلق من ناحية أخرى.

مشاركة إدارة العجمي في المسابقة

وأضاف بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، أن الإدارة تشارك في مسابقة «ملامح» التي تنظمها المديرية بعدد كبير من أطفال المدارس بالعجمي، ونطمع في الفوز بالمركز الأول لتمثيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على مستوى الجمهورية، فلدينا موهوبين متميزين ويتم رعايتهم بشكل مستمر طبقاً لتعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.