أرقام الإبلاغ عن مشكلات البطاقة التموينية في الشرقية

قالت الدكتورة شيماء عسكر، مدير إدارة البطاقات التموينية بمديرية التموين بحافظة الشرقية، إنّ المديرية تخصص أرقامًا للمواطنين للتواصل، وبث شكواهم والاستفسار حول بطاقة التموين أو ما يتعلق بالتعاملات التموينية.

طريقة تقديم الشكاوى الهاتفية بشأن البطاقات التموينية

أوضحت «عسكر» لـ«الوطن» أنه جرى تخصيص أرقام خاصة لإدارة البطائق التموينية، ولرد على المواطنين وإجابة استفساراتهم على مدار ساعات العمل، بدءًا من الساعة 8 صباحًا، حتى 3.5 مساءً، مشيرة إلى وجود فريق مكون من 11 موظفًا بالإدارة للرد على المواطنين.

أوضحت أنّ الرقم الذي يجري استقبال شكاوى المواطنين من خلاله: 01050778654، وهو رقم المركز الرئيسي للبطاقات التموينية.

أوضحت عسكر أن المديرية خصصت رقم أرضي للتواصل مع المواطنين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يتعلق بالتموين بالمديرية وتيسير الأمور عليهم، من خلال مكالمة تليفونية دون الحاجة إلى الذهاب لموقع المديرية، إلا إذا استدعت الحاجة إلى ذلك، مشيرة إلى رقم الهاتف الأرضي كالتالي: 0552302424.