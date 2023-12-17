تحرير 37 محضرا ضد مخابز بلدية وأسواق خلال النصف الأول من ديسمبر بالمنيا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا، حملات مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، أسفرت عن تحرير 37 مخالفة متنوعة، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري.

وحسب بيان صادر عن مديرية التموين، جاءت أبرز المخالفات المحررة كالتالي: «11 محضر عدم وجود شهادة صحية ببعض المطاعم ومحلات العطارة ومحال البقالة ومحال الطيور والمقلي، محضر عدم إعلان عن الأسعار،11 محضر عدم نظافة بالمخابز، 12 محاضر عدم وجود لوحة إعلانية للمخابز، محضرين نقص وزن، محضر واحد لبيع سلع غير مطابقة للمواصفات».

حماية المواطنين من الغش التجاري

وأوضحت مديرية التموين في محافظة المنيا، أنّ الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة متابعة الأسواق وضبط المخالفات، وحماية المواطنين من الغش التجاري.

وأكدت أن الحملات مستمرة على مدار العام، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حرصا على حماية المواطنين من الغش التجاري، وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.