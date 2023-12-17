حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين في القاهرة والمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، غدًا الاثنين، إذ يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، فيما يُتوقع أن تسود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية، وتساقط أمطار على بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح.

حالة الطقس غدًا في القاهرة الكبرى

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا، في المحافظات:

- طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، بارد ليلًا.

- فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

مدن القناة

- طقس لطيف نهارًا على مدن القناة، معتدل ليلًا.

- فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من مدن القناة، على فترات متقطعة.

شمال الصعيد

- طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا.

- فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

جنوب الصعيد

- طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا.

- فرص سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.