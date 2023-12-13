حالة الطقس غدا الخميس.. لطيف نهارا وبارد ليلا على أغلب الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، موضحة أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويسود طقس بارد خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

شبورة في الصباح الباكر

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تتكون فى الصباح الباكر غدًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الخميس، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة غدا الخميس

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.