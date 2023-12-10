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انتخابات المصريين بالداخل

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا.. لطيف نهارا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
06:51 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
حالة الطقس غدا - صورة أرشيفية

حالة الطقس غدا - صورة أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ الاثنين، في ظل استمرار إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس المستقبلي لحكم البلاد، مشيرة إلى سيادة طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت «الأرصاد» أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية، وتكون غزيرة أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل إلى حد السيول على بعض المواقع، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وجنوب الصعيد والصحراء الغربية قد تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14

- الصواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 13

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 14

- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى17

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 8

- جنوب الصعيد: العظمى: 29 والصغرى: 13

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