6 معلومات عن فيلم «آل شنب».. يجمع ليلى علوي ولبلبة

تستعد الفنانة ليلى علوي، لعرض تجربتها السينمائية الجديدة فيلم «آل شنب» المقرر عرضه نهاية شهر نوفمبر الجاري، وذلك حسب ما أعلنت الشركة المنتجة، كما تستعد حاليًا لانطلاق تصوير مشاهدها في فيلم آخر يحمل اسم «جوازة توكسيك» خلال الشهر الجاري، ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد.

ومع اقتراب موعد طرح فيلم «آل شنب» في دور العرض السينمائي، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه، وذلك من خلال السطور التالية:

- ينطلق عرض الفيلم في السينما يوم 29 نوفمبر من الشهر الجاري.

- تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج آيتن أمين.

أبطال فيلم «آل شنب»

- بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، خالد سرحان، محمود البزاوي، أسماء جلال، هيدي كرم، علي الطيب، حسن مالك، سلافة غانم، ابتهال الصريطي، هبة يسري، أحمد عصام، نورين أبو سعدة.

قصة فيلم «آل شنب»

- إنتاج تامر مرسي، وأحمد بدوي.

- فيلم «آل شنب» يدور في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

- القصة تتلخص في وقوع وفاة مفاجئة لأحد أشخاص عائلة أبو شنب في محافظة الإسكندرية، ومن ثم يكون هناك فرصة لتجمع عائلي في مثل هذه المناسبات، من بينهم 4 شقيقات، وتقع أمورًا لم تكن في الحسبان.