«التعاون الدولي»: وفرنا تمويلات لوزارة النقل بلغت 7.29 مليار دولار

نشرت وزارة التعاون الدولي، تقريرها السنوي لعام 2023، الذي حمل عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أوضحت فيه أن إجمالي تمويلات القطاع الحكومي التنموية، التي جرى توجيهها لكل قطاعات الدولة خلال الـ4 سنوات الماضية 2020 – 2023، بلغت 28.5 مليار دولار، عبر شركاء الوزارة متعددي الأطراف والثنائيين.

تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى

ووفق التقرير الأخير الصادر من قبل الوزارة، فإن التمويلات جرى توجيهها لكل القطاعات ذات الأولوية، ذلك من أجل تعزيز الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكُبرى، ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ وجاء على رأسها قطاع النقل المستدام، الذي شهد توقيعًا لاتفاقيات تمويل تنموية بقيمة 7.29 مليار دولار، من قبل شركاء التنمية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والصين، والنمسا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واليابان.

وعززت تلك التمويلات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي كان على رأسها الهدف التاسع والمتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، وهدف رقم 11 الذي عزز من قيمة المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.