وكيل صحة سوهاج يترأس الإجتماع الدوري لمديري المستشفيات

ترأس الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية الاجتماع الدوري الموسع بمديري المستشفيات والإدارات الصحية ومديري العموم والذي ينعقد نصف شهرياً لمناقشة سير العمل والمستجدات الأخيرة بجميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة.

بدء وكيل وزارة الصحة الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور ولكل فرد بالمنظومة الصحية على ما قدموه من مجهودات ومشاركه فعالة و إيجابية بالانتخابات الرئاسية الأخيرة واستعرض كل مدير إدارة أهم الموضوعات التي تخص إدارته ومناقشتها وكذلك مديرو المستشفيات العامة، والمركزية، والنوعية ومن جانبه.

العمل المخطط أساس نجاح المنظومة ولابد من تحديد الأهداف

أشار وكيل صحة سوهاج، إلى أن العمل المخطط أساس نجاح المنظومة ولابد من تحديد الأهداف والعمل على الوصول إليها بما هو متاح وممكن، مشدداً على أن خدمة المواطن بالمنشآت الصحية أهم أولوياته ولابد من تكاتف الجميع من أجلها كما وجه وكيل وزارة الصحة مديري المستشفيات والإدارات الصحية بإعداد خطط تشغيل للمنشآت التي يتم تطويرها التي قاربت على الانتهاء من تطويرها لتشغيلها وفق تلك الخطط.

كما تناول الاجتماع خدمات العيادات المسائية وتنظيم العمل بها والتوسع في التخصصات التي تقدمها وذلك لمصلحة المواطن.