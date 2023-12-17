التعاون الدولي: وفرنا تمويلات لوزارات الزراعة والري والتموين بواقع 3.35 مليار دولار

أعلنت وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي للعام الجاري 2023، الذي أطلق تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، بأن إجمالي تمويلات القطاع الحكومي، على مدار 4 سنوات 2020 – 2023، بلغت 28.5 مليار دولار، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

تمويلات ميسرة بواقع 3.35 مليار دولار

وحصل قطاع الزراعة والري والتموين، خلال تلك الفترة على تمويلات تنموية ميسرة بلغت 3.35 مليار دولار، من شركاء التنمية «اليابان، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية»، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وتنفيذ العديد من المشروعات التي جائت تحت مظلة أولويات الدولة للتوسع في جهود الأمن الغذائي، ولتعزيز المشروعات وتنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف الثاني: «القضاء التام على الجوع»؛ والهدف السادس: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»؛ والهدف الثامن: «العمل اللائق والنمو الاقتصادي»؛ الهدف العاشر: «الحد من أوجه عدم المساواة».

وفي مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، فبلغت إجمالي التمويلات التنموية خلال نفس الفترة نحو 1.96 مليار دولار، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وأسبانيا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتعزز تلك التمويلات أهداف العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والإنتاج والاستهلاك المسؤولان.

حصل قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، على تمويلات بقيمة 1.77 مليار دولار، من الصندوق السويدي الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومجموعة البنك الدولي، فيما أتاح شركاء التنمية تمويلات تنموية ومنح بقيمة 1.11 مليار دولار، في مجال تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الدولي، وسويسرا.