«مش قادرة ميكونش معايا».. انهيار زوجة المخرج أحمد البدري في عزائه

انهارت زوجة المخرج أحمد البدري، من البكاء أثناء تلقيها العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالزمالك، بحضور عدد من الفنانين من بينهم الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، الفنان محمد أبو داوود وآخرون، إلى جانب نجمات الفن وفاء صادق، وفاء مكي، وآخرين.

وقالت زوجة أحمد البدري، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن رحيله كان صدمة لها ولا تتمالك أعصابها منذ لحظة وفاته، مضيفة: مش قادرة ميكونش معايا.

ورحل المخرج أحمد البدري عن عالمنا بعدما ترك إرثا فنيا كبيرا بين السينما والمسرح والدراما، وتعاون مع عدد كبير من نجوم الفن، ولكنه لم يتحمل صدمة بتر إحدى قدميه بعد تدهور حالته بسبب إصابته بمرض السكري.