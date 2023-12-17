237 مٌعدة جاهزة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار في البحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر تجهيز237 في مواجهة التقلبات الجوية، وإعلان حالة الطوارئ تزامنا مع موسم الأمطار والسيول والتقلبات الجوية، وتحديث أسطول السيارات والمعدات الهندسية والفنية والاستعانة بمعدات الشركات العاملة في المنطقة في حالة تعرض مدن البحر الأحمر للسيول والكوارث.

مواجهة الأحوال الجوية في البحر الأحمر

وأجرت أجهزة البحر الأحمر اليوم عدة تجارب عملية وسيناريوهات إدارة الأزمات المتوقعة منها اصطفاف معدات شفط مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي واصطفاف معدات وحدة الإنفاذ السريع وجاهزيتها لمواجهة أية أزمات وخاصتا السيول في حالة حدوثها خاصتا مع التقلبات في الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

جاهزية البحر الأحمر للطوارئ

وأشار اللواء محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية لمجابهة الأزمات والكوارث تنفيذًا لخطة المحافظة لمجابهة ومواجهة الأزمات والكوارث واتخاذ الإجراءات الاستباقية في جميع مدن المحافظة، بالتنسيق المحافظات المجاورة وقت حدوث الأزمة لتقديم المساعدة، والتنسيق المستمر بين كافة مديريات الخدمات ورؤساء المدن مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.