أمين المبادرة الفلسطينية: نتنياهو يستهدف تصفية أي إمكانية لحل الدولتين

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الفلسطينية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يقل شيئاً جديداً في تصريحاته التي أقر فيها بأنه منع قيام دولة فلسطينية، مشيراً إلى أنه هو الذي حرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحق رابين، الذي وقع «اتفاق أوسلو»، حتى تم اغتياله، وأضاف أنه منذ صغره يؤمن أنه لا وجود لدولة فلسطينية على الأرض الفلسطينية.

الاحتلال يسيطر أمنيا على الضفة الغربية

وأضاف «الرغوثي»، خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أن نتنياهو أعاد احتلال الضفة الغربية بالكامل، ويسعى لإعادة احتلال قطاع غزة، مؤكداً أنه لا مكان في الضفة الغربية الآن أمنياً، تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

«الصهيونية» تريد كل فلسطين لإسرائيل

وأوضح أن «الحركة الصهيونية اليوم لا تريد حلاً وسطاً، وتريد كل فلسطين التاريخية لإسرائيل»، وهذا ما يفسر قانون القومية اليهودية، الذي قرره نتنياهو في الكنيست قبل سنوات، لافتاً إلى أن «ما نشهده اليوم هو ترجمة لحقيقة ما تقوم به إسرائيل، وهو أن حق تقرير المصير على أرض فلسطين، محصور باليهود فقط».

وتابع بقوله: «نحن أمام استعمار احتلالي استيطاني، وآن أوان التوقف عن المراهنة على الوصول لحل وسط، أو المراهنة على دور أمريكي محايد».