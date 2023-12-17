«الصحة العالمية»: 8 مستشفيات من أصل 36 تعمل بطاقة جزئية في غزة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّ الوضع الصحي في قطاع غزة مأساويًا، ويزداد سوءًا يومًا بعد الآخر، إلى جانب الانهيار التام في المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أنّ 8 مستشفيات فقط من أصل 36 تعمل بطاقة جزئية.

أضاف «المنظري» في لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ هناك انتشارًا كبيرًا للأمراض المعدية، بين نحو مليوني نازح في قطاع غزة، والجميع هناك معرضون لمختلف أنواع الأمراض الجسدية والنفسية.