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ميناء العريش يترقب وصول سفينة مساعدات كويتية تركية تمهيدا لنقلها إلى غزة

كتب:

حسين إبراهيم
05:53 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
ترقب وصول سفينة المساعدات لميناء العريش

ترقب وصول سفينة المساعدات لميناء العريش

يترقب ميناء العريش البحري بشمال سيناء، وصول سفينة مساعدات مشتركة، من دولتي الكويت وتركيا، تحت شعار «سفينة غزة»، وهي السفينة البحرية المتكاملة التي تصل أعقاب وصول السفينة الإماراتية.

ذكر مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، أن السفينة القادمة من تركيا تحمل حوالي 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لإغاثة أهالي قطاع غزة، بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، وتم التنسيق والتحميل، وجاري وصول السفينة خلال ساعات.

وفد كويتي يصل مدينة العريش لاستقبال السفينة

أكد الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن وفدا كويتيا وصل إلى مدينة العريش بشمال سيناء، مساء اليوم، لاستقبال المساعدات والاطلاع على خطوات نقل المساعدات وتخزينها في مركز الخدمات اللوجستية بمخازن المحافظة التنسيق مع الهلال الأحمر المصري بالمحافظة

وصول 5 سفن إلى ميناء العريش البحري

وبحسب بيان الهلال الأحمر المصري، فقد وصل إلى ميناء العريش البحري 5 سفن منها 2 من تركيا تحملان مواد إغاثة، وسيارات إسعاف، ومستشفيات ميدانية، وسفينة من فرنسا تعمل كمستشفى طبي لعلاج المصابين الفلسطينيين، والرابعة سفينة إيطالية، وتعمل كمستشفى لعلاج المصابين الفلسطينيين وسفينة من الإمارات تحمل مواد إغاثة متنوعة، ومستلزمات مستشفى ميداني.

فيما وصلت 5 طائرات تحمل مساعدات، ومستلزمات مستشفى ميداني، من دول شقيقة، وأخرى صديقة الى مطار العريش الدولي، وتم تفريغ الشحنات، وجاري نقلهما إلى مخازن الشركة عبر شاحنات جاهزة، وسوف تنقل بحق الأولوية إلى معبر رفح البري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.

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