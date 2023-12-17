الإسماعيلية تحذر من أمطار غدا الاثنين على أنحاء المحافظة

حذّرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية من طقس متقلب غدا الاثنين على معظم أرجاء المحافظة مع احتمالية كبيرة لسقوط أمطار متفرقة على مدار اليوم على المدينة والمراكز والقرى.

وقال بيان رسمي نشر على الصفحة الرسمية للمحافظة، إنه وفقا لتحذيرات الأرصاد الجوية تتعرض المحافظة غدا لموجة من الأمطار، مناشدة المواطنين بضرورة الحيطة والحذر خاصة أثناء السير على الطرقات السريعة والصحراوية وقت سقوط الأمطار.

طوارئ في المحافظة

ووجّه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ واستعداد فرق التدخل السريع خلال الساعات المقبلة التدخل حال وقوع أي طارئ في المدينة أو مراكز المحافظة المختلفة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بربط غرف العمليات الفرعية في المراكز والقرى والوحدات المحلية بالغرفة الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والإبلاغ الفوري عن أي حادث لسرعة التدخل.

تحذيرات من الشبكة الوطنية

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية بضرورة تشغيل المصابيح الأمامية للسيارة وقت المطر لزيادة الرؤية، موجهة بضرورة فتح جزء من نوافذ السيارة وتهويتها لعدم تكون الضباب على الزجاج.

كما ناشدت المواطنين بضرورة التحقق من كفاءة إطارات السيارات والفرامل قبل التحرك على أي من الطرق الشرعية والصحراوية لضمان عدم وقوع أي حوادث.