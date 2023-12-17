عاجل.. استشاري يكشف عن «الحبة السحرية» لعلاج كورونا.. تنتجها مصر ومتوفرة بالصيدليات

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن هناك مضادا فيروسيا يُصنع في مصر يقضي على كورونا، تحت اسم «مولنوبيرافير»، مشيرًا إلى أن كثيرا من المصريين لا يعرفون هذه المعلومة وهو موجود في الصيدليات بتسعيرة محددة وأيضا في المستشفيات الحكومية مجانًا.

دواء «مولنوبيرافير»

وأضاف «المنيسي» خلال لقائه بقناة ten اليوم الأحد، قائلا: إن المضاعفات الخاصة بالالتهابات الفيروسية تتسبب في التهاب رئوي فيروسي أو التهاب رئوي ثانوي بكتيري، وأيضا يتسبب في التهاب في عضلة القلب بعد دور البرد.

اعتماد عقار «مولنوبيرافير»

وأعلنت وزارة الصحة اعتماد عقار «مولنوبيرافير» والذي يعتبره البعض بمثابة «الحبة السحرية»، لعلاج مصابي فيروس كورونا، والذي حصل على موافقة وكالة الدواء والغذاء الأمريكية، لينضم «مولنوبيرافير» للبروتوكول المصري لعلاج كورونا.