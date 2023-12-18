شروط وطريقة الحصول على منفذ بمشروع «جمعيتي» في الشرقية

أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن المحافظة تضم 840 منفذا من مشروع «جمعيتي» انطلقت في عام 2016، بالإضافة إلى 2578 فرع بقالة تموينية يديرها تجار تموينيين، مشيرة إلى فتح باب التقديم أمام المواطنين الراغبين في التقدم لفتح مشروع جمعيتي والموافقة عليه.

تستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية كيفية التقديم وشروط الحصول على جمعيتي، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كالتالي:

شروط وكيفية الحصول على مشروع جمعيتي من التموين

أوضح محمد حسن، مدير إدارة شؤون التموين بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن» أن مشروع جمعيتي انطلق في عام 2016، ووصل عدد الفروع في 2023 إلى 840 فرعا.

وأوضح أن طريقة التقديم في مشروع جمعيتي والمواصفات المطلوبة للحصول على منفذ بمشروع جمعيتي بالشرقية كالآتي:

- يمكن للمواطن التقدم بطلب للحصول على مشروع جمعيتي، من خلال التقديم في قاعدة البيانات في وزارة التموين.

- تتواصل الوزارة مع المواطن المتقدم لمشروع جمعيتي، من خلال الإدارة التموينية التابع لها المواطن.

- تجهيز الأوراق اللازمة من: برنت تأمينات، صورة البطاقة الشخصية، صورة المؤهل الدراسي ويفضل مؤهل عالي أو متوسط.

- تشترط الوزارة مواصفات للمكان محل إقامة مشروع جمعيتي أن يكون المكان سعة 30 متر.

- أن يكون أقرب تاجر تموين يبعد عن المحل المراد إقامته 500 متر.

- أن يكون المكان أو المحل مرخص من الوحدة المحلية أو مجلس المدينة.

- أن يكون عمر المتقدم لمشروع جمعيتي من 21 عاما حتى 45 عاما.

- بعد المعاينة يتم إرسالها للوزارة، في حال موافقتها ترسل وزارة التموين والتجارة الداخلية للمديرية التابع لها المواطن، ثم يجري الإرسال إلى شركة الجملة والتجارة العامة.

- تتعاقد شركة الجملة والتجارة العامة مع المواطن بعد معاينة المواصفات النهائية ويجري التنفيذ.

سداد مصروفات مشروع جمعيتي

يذكر أن المواطن إذا حصل على مشروع جمعيتي، يؤمن عليه ويستخرج رخصة مزاولة نشاط وبطاقة ضريبية وسجل تجاري، كما يتكفل المواطن بمشروع جمعيتي على نفقته الخاصة مع سداد كافة المصروفات اللازمة للجهات المعنية.