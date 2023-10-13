عمرو عبد الجليل عن دعمه للفلسطينين: «قضية واحدة ودم واحد»

دعم كبير تلقاه الفلسطينيون من الفنانين حول العالم، وفي القلب منهم مصر، وأعلن نجومها دعمهم للقضية الفلسطينية العادلة، بعد أن تعرضت غزة لقصف لم تشهده من قبل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حولت المدينة إلى ركام وسقط آلاف الشهداء.

رغم خفة دمه وحسه الفكاهي، إلا أن الفنان عمرو عبدالجليل، لم ينس الأشقاء في فلسطين، فحرص على دعمهم من خلال تدوين منشورات على حساباته عبر السوشيال ميديا لدعم القضية الفلسطينية: « كلنا لازم ندعم أهالينا، دي قضية واحدة ودم واحد، وأنا بشوف اللي مش بيتضامن مع فلسطين دا مش إنسان»، قالها «عبدالجليل»، في تصريح خاص لـ«الوطن».

عمرو عبد الجليل والقضية الفلسطينية

6 أكتوبر كان يوما عظيما ونصرا مبينا، هكذا وصف الفنان عمرو عبد الجليل، انتصارات أكتوبر، مطالبا بدعم الجميع للقضية الفلسطينية: «محتاجين نقف مع شعبنا في فلسطين، لحد ما ينتصر، زي ما كنا في ضهر بلدنا لما انتصرنا في أكتوبر وبتمنى الدعم والثبات للشعب الفلسطيني».

وكان عمرو عبد الجليل ودع منذ أشهر شقيقه، وحرص على تقديم واجب العزاء عدد من الفنانين، بينهم مصطفى قمر وعلا غانم وغيرهم.

أعمال عمرو عبد الجليل الجديدة

ويعيش عمرو عبد الجليل حالة من النشاط الفني، حيث تستقبل السينمات بعد أيام فيلم «الخميس اللي جاي»، الذي يقوم ببطولته مع عبير منير وعدد من الفنانين.

وينتظر أيضًا عرض فيلم التجربة المكسيكية مع كل من محمد ثروت، بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد فتحي، محمود حافظ، ليلى عز العرب.