جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الأول 2024 في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام، «ورقي»، مشيرة إلى أنه يبدأ الأربعاء 17 يناير 2024، حتى 23 من نفس الشهر لمدة أسبوع.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بمحافظة الإسكندرية للصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية، حسب الإعلان الرسمي من مديرية تعليم الإسكندرية بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات في عروس البحر الأبيض المتوسط.

جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بمحافظة الإسكندرية

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا والجدول كالتالي:

- الأحد 14 يناير: اللغة العربية

- الاثنين 15 يناير: الكيمياء، الجغرافيا.

- ‏الثلاثاء 16 يناير: اللغة الأجنبية الثانية، التربية العسكرية.

- ‏الأربعاء 17 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- ‏الخميس 18 يناير: الفيزياء، الفلسفة والمنطق.

- ‏الأحد 21 يناير: الرياضيات.

- ‏الإثنين 22 يناير: التاريخ.

- ‏الثلاثاء 23 يناير: الأحياء.

امتحانات المرحلة الثانوية بمحافظة الإسكندرية

وتمثلت ضوابط امتحانات المرحلة الثانوية بمحافظة الإسكندرية في التالي:

- المواد خارج المجموع ومواد المستوى الرفيع والعملي، يترك لكل إدارة تحديد موعد الامتحان.