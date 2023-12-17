ضبط 30 مخالفة تموينية متنوعة في حملات بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضبط 30 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، وتحرير محاضر بتلك المخالفات.

حملات على الأسواق في الدقهلية

وأشار «دايرة» في بيان، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، موضحًا أنه جرى تشكيل العديد من الحملات الرقابية بالادارات التموينية التابعة، لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأضاف أنه جرى، تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات، بالمرور على الأسواق والمخابز، في بلقاس، أجا، طلخا، بندر المنصورة.

وأكد قيام الحملات بتحرير بعض المخالفات، والتي جاءت كالآتي :

- عدد 1محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- عدد 4 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- عدد 5 محاضر نقص وزن ما بين 8 إلى 11 جراما.

- عدد 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- عدد 11محضر شهادة صحية.

- عدد 1 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

- عدد 2 محضر سلع مجهولة المصدر.