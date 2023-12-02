ضبط مخالفات تموينية في حملات مكبرة على أسواق ومخابز السنبلاوين

شنت رئاسة مجلس ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق التجارية، أسفرت عن ضبط مواد غذائية متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك، وذلك بمشاركة لجنة خماسية مكونة من مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات.

نتائج الحملات التموينية على الأسواق

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان: «رئاسة المدينة شنت حملات رقابية على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة».

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 17 محضرا منوعا، وضبط عدد من المواد الغذائية متغيرة الخواص غير صالحة والتي تبلغ 190 كيلو، جرى إعدامها بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية

وشدد رئيس مجلس المدينة على تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، لمتابعة المعروض من السلع الغذائية للمواطنين، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحياة وأرواح المواطنين في إطار القانون والدستور، وإلزام البائعين على ضبط الأسعار وإعلانها أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم.