ضبط مخالفات تموينية في حملات مكبرة على أسواق طلخا بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، حملة مكبرة على عدد من المحلات والأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

نتائج الحملات الرقابية على الأسواق بالدقهلية

وبحسب بيان صادر من مجلس المدينة، أكدت رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة طلخا، أن الحملات تستهدف مراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومدى جودة المنتجات وصلاحيتها المقدمة للمواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وتحرير محضرين عدم وجود تراخيص، وتحرير محضر بيئة، وتحرير محضرين عدم وجود شهادة صحية، وإعدام 40 لتر زيت متغير خواص، و10 كيلو مواد غذائية غير صالحة، وجرى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تطهير الأسواق من السلع الفاسدة بالدقهلية

وشددت رئيس طلخا على تطهير الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية من السلع الفاسدة من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، وعدم التهاون في حال رصد المخالفات وتكون عمليات التفتيش في الفترتين الصباحية والمسائية في نطاق المدينة وتتضمن القرى والعزب والوحدات المحلية.