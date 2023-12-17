استكمال مشروع خط مياه «نيدة» بسوهاج بتكلفة 30 مليون جنيه

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، العمل في خط مياه الشرب بقرية نيدة، الذي يتصل بقرى الصوامعة شرق والسلاموني والحواويش والديابات والعيساوية، وذلك بعد توقف الشركة المنفذة للمشروع لعدة شهور.

30 مليون جنيه تكلفة المشروع

وقال لطفي الشريف، رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إنّ تكلفة خط المياه المنفذ بطول 40 كيلومترا تقريبا بداية من قرية نيدة مرورا بقرية السلاموني والحواويش والديابات والعيساوية شرق، بلغت 30 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 400 متر.

وأكّد «الشريف» إسناد المشروع لشركة مقاولات منذ 3 سنوات، لكنه توقف بسبب تعثر الشركة المنفذة في إتمام المهام المخططة، ولكن جرى استكمال العمل مرة أخرى.

ووجّه رئيس مركز ومدينة أخميم، مهندسي العملية ومقاول المشروع برفع الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر أولا بأول، مع تمهيد الطريق وتيسير حركة المرور، والتشديد على ضرورة التنسيق مع الوحدة المحلية بنيدة لعمل طريق بديل للسيارات.