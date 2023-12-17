رئيس «أزهرية سوهاج» يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

شارك الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، باحتفالية اليوم العالمي للغة العربية التي نظمتها كلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات، بحضور الدكتور علي عبد الموجود، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات ضيوف الاحتفالية، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للغة العربية.

أهمية اللغة العربية

أكد «حمادي» أهمية اللغة العربية في حياتنا، فهي الطريق لفهم كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه محمد ﷺ، ولا خوف على اللغة العربية فهي لغة القرآن الكريم، والأزهر الشريف هو حصنها الأمين، داعيًا النشء للتمسك بها والاعتزاز بهويتنا العربية، والتحدث بها دائما فهي تدعم الشخصية العربية بمصلحاتها الشرقية.

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

يوافق اليوم العالمي للغة العربية الثامن عشر من ديسمبر كل عام، وهو مناسبة عالمية تحتفل بها الأمم المتحدة على مستوى العالم، وتحتفل بها الدول العربية والإسلامية ومختلف المؤسسات المعنية.